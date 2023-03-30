Depremlerin ardından 4 bin 442 yıkık, 948 acil yıkılacak binanın bulunduğu kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile köylerde enkaz kaldırma çalışmaları 188 ekskavatör ve 677 kamyonla yürütülüyor.

Bugüne kadar 1447 yıkık ve acil yıkılacak binanın bulunduğu 1 milyon 131 bin metrekarelik alanda çalışma tamamlandı. Enkaz kaldırmada fiziki gerçekleşme ise yüzde 53 oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılan çalışmalarda, enkazda bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alınıyor.

Ayrıca enkazda bulunan kitap, fotoğraf albümü, sandık gibi eşyalar, sahiplerinin alması için oluşturulan alanlarda bekletiliyor.