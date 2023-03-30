Kastamonu'da etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Ağlı'da 1, Araç'ta 11, Azdavay'da 8, Cide'de 5, İnebolu'da 7, Küre ve Şenpazar'da 10'ar olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.