Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 52 köy yolu kardan kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 52 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Kastamonu'da etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar nedeniyle Ağlı'da 1, Araç'ta 11, Azdavay'da 8, Cide'de 5, İnebolu'da 7, Küre ve Şenpazar'da 10'ar olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kastamonu Kar Yağışı Hava Durumu
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