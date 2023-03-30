Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Patlayan su borusu 3 milyon liralık hasar açtı
[Fotograf: AA]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde salı günü ana su hattında meydana gelen patlamada, 3 milyon liralık hasar tespit edildi.
Devlet Sahil Yolu Yenimahalle mevkisinde, ana su hattının patlamasının ardından hasar tespit raporu hazırlandı.
Tazyikli su nedeniyle yolun karşısında bulunan binadaki 15 daire ve 2 iş yeri ile 5 aracın hasar gördüğü belirtilen raporda, 3 milyon liralık hasar tespit edildiği kaydedildi.
Ortahisar ilçesinde, devlet sahil yolu Yenimahalle mevkisinden geçen ana su hattında meydana gelen patlamada, tazyikli su yolun karşısındaki bina ile çevredeki park halindeki araç ve iş yerlerine zarar vermiş, su birikintisi nedeniyle trafikte aksama yaşanmıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansımıştı.
Etiketler: Trabzon
Son Haberler
- 13:36
- 13:35
- 13:33
- 13:31
- 13:23
Sıradaki Haber
Enkazda bazı eserlerine ulaşan mozaik ustası buruk sevinç yaşadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz