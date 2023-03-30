Uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan nesli yok olma tehlikesi altındaki kuşu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kuşun vücudunda yara izine rastlanmadı.

Yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğü tespit edilen kuşun, vitamin takviyeli beslenmeyle tedavisine başlandı.

Toy kuşunun kültürümüzde özel bir yeri var

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasındaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi:

Havzamız çok çeşitli yaban hayvanını bünyesinde barındırıyor. Son zamanlarda çeşitlilik ve sayının çok artması merkeze gelen hasta hayvanların da sayısını artırdı. Her türlü yaban hayvanını burada tedavi edebiliyoruz. Hayvanların yeniden ekolojik dengede yerlerini alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı hayvanların kültürümüzde, tarihimizde, sanatımızda, edebiyatımızda özel yeri var. Bunlardan biri de toy kuşudur.

"Nesli artık sayılarla ifade ediliyor"

Toy kuşlarının genellikle çayırların, ekinlerin ve bereketli toprakların bulunduğu yerlerde yaşadığını söyleyen Aslan, "Uçabilen en büyük hayvan olması, etinin lezzeti ve güzelliği nedeniyle avlanıyor. Buna bağlı olarak da sayıları giderek azalıyor. Nesli artık sayılarla ifade ediliyor" dedi.

Toy kuşlarının Malazgirt çevresinde konakladığını vurgulayan Aslan sözlerini şöyle sonlandırdı:

Bitkin halde bize getirildi. Gerekli müdahaleleri yaptık. Sağlığına kavuşturmak üzereyiz. Tedavisi tamamlandıktan sonra bulunduğu yerde tekrar doğaya salınacak. Nesli tükenmekte olan ve koruma altında tutulan özel bir kuş. Özel ilaçlarla diyet tedavisi uyguladık. Bundan sonra doğasında beslendiği gibi besleyeceğiz. Alanımız buna uygun.