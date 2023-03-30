Milli Eğitim Bakanlığının, 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Arsuz, Altınözü, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerindeki 296 okulda yüz yüze eğitim sürüyor.

Afetin etkisiyle 1315 okuldan 5'inin yıkıldığı kentte, öğretmen ve öğrencilerin sınıflardaki uyum süreci devam ediyor.

Yaklaşık 80 bin öğrencinin depremden 49 gün sonra yeniden ders başı yapmaya başladığı kentte, okula devam oranı beklenenin üzerinde seyrediyor.

''Okullar açılınca hayat ve canlılık geldi''

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, Hatay'daki okullarda beklenenin çok üzerinde bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Okulların açılmasıyla hayatın daha hızlı normale dönmeye başladığına şahitlik ettiklerini aktaran Öztürk, "Çocuklar gün geçtikçe ve diğer öğrencilerin okula devam ettiklerini gördüklerinde, zaten okul ortamını da özledikleri için büyük bir iştiyakla geliyorlar. Şu an okulların açıldığı ilçelerimizde ayrı bir hareketlilik, cıvıltı ve hayata yeniden başlama emareleri ortaya çıkmış durumda. Okullar açılınca hayat ve canlılık geldi." diye konuştu.

"Normalleşmeye doğru hızlı adımlarla gidiyoruz"

Öztürk, depremin çocuklarda bıraktığı izleri silmek için sınıflarda gerekli psikososyal desteğin verildiğini belirtti.

Öğrencilerin kısa sürede eğitim hayatlarına adapte olduklarını vurgulayan Öztürk şunları kaydetti:

"Öğrencilerde şu an okula devam oranı yüzde 60'lar, bazı ilçelerimizde yüzde 80'e çıkmış ama ortalama olarak yüzde 60-65 arası değişiyor. Bu oran öğretmenlerimizde ise yüzde 70 civarında. Bu da bizim beklediğimizden daha iyi. Normalleşmeye doğru hızlı adımlarla gidiyoruz. Geriye dönüş yok. Gün geçtikçe yüzde 90'lara çıkacağına inanıyorum. Herkes depremin etkisinden ve korkularından kurtuldukça, 'Arkadaşlarım gidiyor. Ben de gidiyorum.' dedikçe bu oran yükselecektir."

Öztürk, eğitim öğretimin başlamadığı diğer 8 ilçedeki öğrencileri okullarıyla buluşturmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.