Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ölü yunus sahile vurdu
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu. Ekiplerce bölgeden alınan yunusun ölüm nedeni araştırılıyor.
Bayramoğlu Mahallesi Balyoz Koyu'nda, devriye görevi yapan güvenlik güçleri, kayalıklarda ölü yunus olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi geldi.Ekiplerce bölgeden alınan yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.
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