Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ardahan-Şavşat kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.
Kentte dün başlayan ve sabah saatlerinde yoğunluğunu artıran kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ekipler, söz konusu güzergahı ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği, bölgede karla mücadele çalışması başlattı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Hava Durumu
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