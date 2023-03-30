Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.