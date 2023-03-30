Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye sınırında 1 PKK'lı terörist yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 1 terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG Milli Savunma Bakanlığı
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