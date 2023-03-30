Tuz Gölü Havzası'nda yer alan Aksaray, en az yağış alan iller arasında yer alıyor. Kurak geçen kışın ardından gelen yağmur ve kar şehre bir nebze nefes aldırdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de yağışların şehirde sevinçle karşılandığını söyledi:

''Aksaray’da kuraklık önemli bir konu ve gündem maddesi. Su konusunda bizim tedbiri elden bırakmadan tasarruflu kullanmamız önem arz ediyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz suyu kullanırken dikkatli kullanmaları ve tasarruf konusunda tüm tedbirlere riayet etmeleridir.”

"Kar yağışı şehrimizi sevindirdi"

Kar yağışının sevindiridiğini ifade eden Başkan Dinçer, "Bu bizi sevindiren bir durum. Bir taraftan doğa canlanıyor, ağaçlarımız çiçek açtı, tohumlarımız yeşermeye başladı. Bu kar yağışları Aksaray’ımızdaki hem su ihtiyacımızı karşılanmasında hem tarım sektörünün hem de diğer sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlar diye düşünüyoruz” dedi.