Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
İzmir terminalinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer illerden otobüsle kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne operasyon düzenleyen ekipler, 24 bin 700 sentetik ecza ele geçirdi, şüpheli G.U'yu gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından G.U, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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