Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde F.A. yönetimindeki minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile Özbekistan uyruklu B.M., M.S., Y.E., M.E., İ.İ., V.Y., A.S. ve C.İ. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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