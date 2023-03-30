Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de lüks yat mendireğe çarptı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde İngiliz bayraklı "Gemini" isimli 18 metre uzunluğundaki lüks yat mendireğe çarptı.
Yunanistan'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan yat, henüz bilinmeyen nedenle Eceabat Yat Limanı'nın mendireğine vurdu.
Baş tarafından mendireğin bir bölümüne çıkan yatın kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçecek diğer gemilerin kaptanları da kazayla ilgili bilgilendirildi.
Teknenin vinç yardımıyla kaldırılıp alt bölümünün kontrol edileceği, gerekli sörvey işlemlerinin ardından seyri konusunda karar verileceği öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale
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