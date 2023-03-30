Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor: Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı
İstanbul'dan Anadolu'ya geçişte kullanılan önemli güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.
Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde dün başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bölgede karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Bölgede görevli trafik ekipleri, sürücüleri, kış lastiği takmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu Ankara İstanbul Kar Yağışı Hava Durumu
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