Otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde dün başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği bölgede karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bölgede görevli trafik ekipleri, sürücüleri, kış lastiği takmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.