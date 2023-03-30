Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
Kahrmanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan gelen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.44'te gerçekleş deprem yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-30
Saat:11:44:25 TSİ
Enlem:38.087 N
Boylam:37.227 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/iVAXj7WY4C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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