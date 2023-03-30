Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu bölgelerine kar uyarısı
[Fotograf: AA]
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum, Muş'un kuzey ve batısı ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, yarın ise Ağrı, Iğdır ve Siirt'in yüksek kesimleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışları bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, tipi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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