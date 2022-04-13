Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Anten ayarlamak çıktığı çatıdan başka çatıya düştü
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ Çorlu’da televizyonunun antenini ayarlamak için 4. katın çatısına çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek iki katlı bir binanın çatısına düşerek yaralandı.
Tekirdağ Çorlu'da, Havuzlar Mahallesi Ay Sokak'ta 73 yaşındaki Mehmet Şen, televizyonu çekmediği için 4 katlı binanın çatısına anten ayarlamaya çıktı.
Antenle uğraşırken bir anda dengesini kaybeden Şen, iki katlı bir evin çatısına düştü.
Şen'i, bir süre sonra balkona çamaşır asmaya çıkan bir yakını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yardımıyla çatıdan indirilen Mehmet Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bacağında kırıklar oluşan Şen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Tekirdağ
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