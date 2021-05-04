Geçen yıllarda Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu Türkiye’de giderek arttı. Popülasyonunun en çok görüldüğü yer olan Antalya’da balon balıkları sahile kadar geldi. Balon balıkları pek çok defa Alanya, Kemer, Lara ilçeleri kıyılarında görüntülendi.

Bunun üzerine alınan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Balon balığı alımı kararı, Antalya'da sektör temsilcilerini sevindirdi.

24 günde 36 bin balon balığı yakalandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, balon balığı avcılığına dair tebliğin yayımlanmasının ardından Antalyalı balıkçıların 24 günde 36 bin balon balığı yakaladığını hatırlattı.

Karara göre, "Lagocephalus sceleratus" türüne 500 bin adede kadar 5 lira, diğer türlere ise 5 milyon adede kadar balık başına 50 kuruş destek verileceğini anlatan Gürsel, tebliğin yayımlanmasının ardından balon balığı alımına başlanacağını aktardı.

Coşkun, uygulamanın amacının, sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı türünün ekosistemdeki yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

"Siyanürden daha zehirli"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise balon balığının siyanürden daha zehirli olan ve "tetrodotoksin" olarak tanımlanan nörotoxin içerdiğini belirtti.

Balığın Antalya'da çoğaldığını işaret eden Gökoğlu, kararın önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Hem balığın azalmasını sağlayacak hem de balıkçılara destek olacak bir karar. Balon balıkları av malzemelerine zarar veriyor, oltadaki balıkları hemen yiyor. Ağları dişleriyle parçalıyor."

Balık yumurta bırakmadan yakalanmış olacak

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta da geçen yıl kısıtlı bir süreyle verilen desteğin bu yıl zamanının uzun olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Balta, alımın erken başlamasının önemine değindi.

"Geçen yıl kısa sürede 36 bin balık yakalamıştık. Bu yıl zaman bol olduğu için hedeflenen 500 bin rakamına ulaşılacaktır. Alımların erken başlayacak balığın yumurta döneminde olması açısından da önemli. Balık yumurta bırakmadan yakalanmış olacak. Antalyalı balıkçılar olarak karardan memnunuz."

Balıkçı Hasan Kökez ise geçen yıl olduğu gibi tebliğin yayımlanmasının ardından balon balığı yakalamaya başlayacaklarını ifade etti.