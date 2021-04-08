2020 yılında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün düzenlediği “İklim Değişikliği ve Denizlerimiz” konulu çalıştayda ortaya konulan bilimsel görüşler, “İklim Değişikliği ve Türkiye Denizleri Üzerine Etkileri” başlıklı kitapta toplandı.

İklim değişikliği ile denizel ekosistemin ilişkisi üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarının yer aldığı kitap, küresel ısınmaya bağlı denizlerdeki tehlikeyi ortaya çıkardı.

Akdeniz’in son 50 yılda 1,5 derece ısındığına yer verilen kitaba göre, su sıcaklığının artması istilacı türleri artıracak bu da balıktaki verimi azaltacak.

“Yabancı türler denizlerimize girebilir”

Kitabın editörlerinden İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, iklim değişikliğinin denizlerdeki etkilerini anlattı:

“Deniz suyu sıcaklığının artışı ile birlikte, Akdeniz'de başta mercan türlerinde beyazlama ile yılan balıklarının göç yollarının değişmesi görülebilir. İklim değişikliği yabancı türdeki balıkların farklı denizlere gelmesini kolaylaştırır. Deniz suyu seviyesinin artışı, bir yandan da deniz suyu sıcaklığının artışı demek. Bu da belli canlı türlerinin bir denizden başka bir denize gitmesi anlamına geliyor. Bu durumdan dolayı balıkçılıktaki verim azalabilir ve yabancı denizanaları, balon balıkları gibi türler daha fazla denizlerimize girebilir.”

“Denizlerdeki asitleşme birçok türün popülasyonunun azalmasına neden oluyor”

Asitleşmeyle beraber denizlerdeki PH değerinin düşmesi, canlıların kabuk yapma sürecinin azalmasına neden oluyor.

Bu da denizkestaneleri ve denizyıldızları başta olmak üzere birçok türün popülasyonunun azalması anlamına geliyor.

20 sene sonra Trabzon'da ya da Giresun sahillerinde birçok farklı balık türlerinin görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “Denizlerdeki durumun çözümlerinden biri Türkiye'nin Ege ve Akdeniz’de bulunan deniz çayırlarının çok iyi korunması. Deniz çayırları bizim şu an aldığımız oksijene destek oluyor. Yine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin çevreye ve doğaya yatırım yapması lazım” dedi.

Doğa temelli çözümler geliştirilmeli

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, denizlerdeki iklim değişikliğinin bütün insanlığı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Salihoğlu’na göre, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için sosyal ve ekonomik olarak uygulanabilir doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor.