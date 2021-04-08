Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde ilk kez Durağan Su Kano Festivali düzenlendi.

Ayn Arus Göleti'nde, Türk ve Suriyeli sporcular kanoları ile renkli görüntüler oluşturdu. Suriyeli yüzlerce çocuk festivali heyecanla izledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Tel Abyad yerel kolluk kuvvetleri yetkililerinin katıldığı etkinlik sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

"Bu barış göletinde sporcularımız yetişmeye devam edecek"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, harekatın ardından bölgeye yol gösteren hizmetler sunduklarını söyleyerek, "Suriye’den, Tel Abyad'dan çocuklar Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir süre eğitim aldıktan sonra burada kano yarışmasına katıldılar. Bugün 'Kano sporu nere, Şanlıurfa nere?' diyebilirsiniz. İçişleri Bakanlığımızın çok yakından takip ettiği bu projede kanocular yetişti. Türkiye’den 25, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde de 10 sporcumuz, bugün bu turnuvaya katıldı. İnşallah bu barış göletinde sporcularımız yetişmeye devam edecek" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Memleketime döndüğüm için çok mutluyum"

Türkiye'de kano sporu dalında dereceler elde ederek, 7 yıl sonra doğduğu Tel Abyad'da kano turnuvasına katılan Cudi Ali, "Ben bugün tekrar memleketime döndüğüm için çok mutluyum. 7 yıldır burayı görmüyordum, tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Geldim bugün spor yaptım, madalya da aldım. Gerçekten bunun için çok çok mutluyum" dedi.

Haber: Bekir Basmacı