Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'de sivillerin sığındığı mağarayı sanat galerisine çevirdi
[Fotoğraf: AA]
Suriyeli iç mimar Abdulmuti Said, rejimin saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı mağarayı sanat galerisine çevirdi. Kendisi de savaş mağduru olan mimar, çalışmasıyla Suriyeli sivillerin durumuna dikkat çekti.
54 yaşındaki iç mimar Abdulmuti Said, rejimin saldırıları sebebiyle Halep’teki evinden İdlib'in Akrabat köyüne göç etmek zorunda kaldı.
Suriyeli mimar kendisi gibi saldırılardan kaçan sivillerin durumuna dikkat çekmek ve yaşananları dünyaya anlatmak için sanatını kullandı.
Mağarayı antik tasarımla dekore etti
Mağarayı galeriye dönüştüren sanatçı tasarımlarıyla anlamlı bir mesaj verdi.
Ekip arkadaşlarıyla 2 buçuk aylık bir çalışma yürüten Said, mağaranın içine ve dışına antik tasarımlı el yapımı sarkıt ve sütunlar döşedi.
Büyük bir emek ve sanatsal beceriyle tasarlanan mağara ziyarete açıldı.
Etiketler: Suriye Savaşı
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