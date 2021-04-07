54 yaşındaki iç mimar Abdulmuti Said, rejimin saldırıları sebebiyle Halep’teki evinden İdlib'in Akrabat köyüne göç etmek zorunda kaldı.

Suriyeli mimar kendisi gibi saldırılardan kaçan sivillerin durumuna dikkat çekmek ve yaşananları dünyaya anlatmak için sanatını kullandı.

Mağarayı antik tasarımla dekore etti

Mağarayı galeriye dönüştüren sanatçı tasarımlarıyla anlamlı bir mesaj verdi.

Ekip arkadaşlarıyla 2 buçuk aylık bir çalışma yürüten Said, mağaranın içine ve dışına antik tasarımlı el yapımı sarkıt ve sütunlar döşedi.



Büyük bir emek ve sanatsal beceriyle tasarlanan mağara ziyarete açıldı.