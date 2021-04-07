Rize'de kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti... Şehre has muhlama, kentin coğrafi tescil belgesine sahip lezzetleri arasına girdi.

Vali Kemal Çeber, coğrafi işaretle ilgili "Bu işaret sayesinde biz hem ürünü koruyoruz hem üreticisini koruyoruz hem tüketeni koruyoruz hem de pazarlama anlamından bundan istifade ediyoruz" dedi.

Rize Lokantacılar Ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Turgut ise turizm açısından şehre çok iyi katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

"Muhlama mı, mıhlama mı?" tartışmaları son buldu

Yıllardır süren "muhlama mı?" yoksa "mıhlama mı?" tartışmaları da son buldu. Yöresel lezzet, "muhlama" olarak tescillendi.

Rize'de yapılan muhlama, malzemeleri ve hazırlanmasıyla da benzerlerinden ayrılıyor.

Yeni tescille birlikte, Rize'ye has coğrafi işaret tescil belgesi verilen ürün sayını 10'a ulaştı.