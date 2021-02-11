Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, yaptığı açıklamada, balon balıklarının dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini söyledi.

Deval, Balığın yumurtalık, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve derilerinde tetrodotoksin adı verilen zehir bulunduğunu vurguladı:

"Siyanürden daha zehirli bu zehir, insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar zehir bulunuyor, bilinen bir panzehri de yoktur."

Zehirlenmenin, balığı yedikten 10 dakika ile 45 dakika arasında kendisini göstermeye başladığına dikkat çeken Deval, semptomların ağızda uyuşma, mide bulantısı ve kusmayla kendini gösterdiğine değindi.

