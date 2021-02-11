Kuru yük gemisinde balon balığı yiyen 4 kişi zehirlendi. Denizciler, 27 Ocak günü Finike açıklarında balık avlarken birkaç balon balığı da yakaladı. Balıklar, yenilmek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu.

30 Ocak sabahı, İskenderun Metalurji Limanı’na ulaşan geminin aşçısı, mürettebatın isteği üzerine balon balıklarını temizleyerek pişirdi. Balıkları yiyen denizcilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlandı.

İkinci kaptan Muhammer Alak, fenalaşarak yere yığıldı. Büyük panik yaşanan gemide kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak hayatta tutulmaya çalışıldı. Ancak ikinci kaptan Alak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehirlenen diğer 4 denizci, İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.