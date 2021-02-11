Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza
[Fotoğraflı: DHA]
Tunceli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvede oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 7 bin 739 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen denetimlerde, kapalı olması gereken kahvenin açık olduğunu fark etti.
İçeri giren ekipler, 10 kişinin oyun oynadığını tespit etti.
İşletme sahibi ve 10 kişiye toplam 7 bin 739 lira ceza uygulandı.
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