Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 454 küçük pakette eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 315 lira ve 3 çalıntı televizyon ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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