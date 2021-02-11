Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Nazif İ.'nin yönetimindeki beton alt yapı malzemesi yüklü tır, Sakarya-İznik yolu Bilecik sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Adapazarı istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Trafik Kazası
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