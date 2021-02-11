Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı takvimine göre öncelikli meslek grupları netleşti.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ayrıntılı şema ile hangi meslek gruplarının aşılanacağı anlatıldı.

Sitede "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." açıklaması yapıldı.

Koronavirüs aşısında öncelikli gruplar için tıklayınız.

Aşı olanların sayısı 2 milyon 800 bini geçti

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor.

İşte dakika dakika aşılanan kişi sayısı

Kimler ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı takvimini açıkladı. 4 aşamalı takvime göre öncelikli yaşlar ve meslek grupları belli oldu. 1. aşamada bulunan a ve b grubunun aşılanmasına daha önce başlanmıştı.

Bugün 1. aşamanın c grubunda bulunan 70 yaş üstü kişilerin, yarınsa 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başlanacak. Böylelikle 1. aşamada bulunan tüm grupların aşılanma süreci başlamış olacak.