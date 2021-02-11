Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de yaralı bulunan tilki tedavi altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaralı bulunan tilki, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.
Kandıra Belediyesi zabıta ekipleri, Duraklı Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilkiyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürdü.
Veteriner hekimlerce yapılan kontrolde iç kanama şüphesi görülen 1 yaşındaki tilki tedavi altına alındı. Yaralı tilkiye ilaç, antibiyotik, vitamin ve mineral takviyesi yapıldı.
Mikro çiple kayıt altına alınacak tilki, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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