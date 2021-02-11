Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 43 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 3’ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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