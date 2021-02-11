Kimler koronavirüs aşısı olacak? Hangi yaş grubu ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs aşısı kaç günde bir yapılıyor? Koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler...

Durumun fark edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili H.Ş'yi yakaladı.

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