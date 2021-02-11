Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da camiden para çalan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'un Güce ilçesinde camiden para çalan kişi tutuklandı.
İlçenin İlit köyü Merkez Camisi'nin imam odasında bulunan 1255 lira çalındı.
Durumun fark edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili H.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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