Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki Dörtyol kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 1 kilo 844 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki S.I. ile V.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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