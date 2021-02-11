Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bazı şüphelilerin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ç.Ç'nin idaresindeki midibüsü Cumhuriyet Meydanı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada 160 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili Ç.Ç. ile C.Ç. gözaltına alındı.