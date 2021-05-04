Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir arazide 5 kilogram esrar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde bir araziye terk edilmiş 5 kilo 195 gram esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yukarı Tulgalı Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, araziye terk edilmiş 5 kilo 195 gram esrar buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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