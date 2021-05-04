Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Yukarı Tulgalı Mahallesi'nde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, araziye terk edilmiş 5 kilo 195 gram esrar buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.