İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aralarında husumet olan 2 Afgan grubun tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bir genç, sırtından bıçaklandı ve yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldı.

6 şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, tek tek tespit edilen 11 şüpheli, 8 adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 5 şüpheli sınır dışı edildi.

