Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afgan grup arasında kavga: Bıçakladıkları kişiyi 2 metre yükseklikten attılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt’ta, aralarında husumet bulunan Afganlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Sırtından bıçaklanan bir genç 2 metre yükseklikten atıldı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aralarında husumet olan 2 Afgan grubun tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında bir genç, sırtından bıçaklandı ve yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldı.
6 şüpheli tutuklandı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, tek tek tespit edilen 11 şüpheli, 8 adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin, Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 5 şüpheli sınır dışı edildi.
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