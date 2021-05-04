Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Zekiye Artut, 15 yıl önce çocukların elinde ölmesin diye aldığı yavru kaplumbağayı sahiplendi.

Kibrit kutusuna koyarak eve getirdiği kaplumbağaya bakmaya başlayan Artut, hayvanın her ihtiyacını karşıladı.

Aradan 15 yıl geçmesine rağmen kaplumbağaya hala gözü gibi bakan Artut'un sevgisi görenleri sevindiriyor.

"Kargalar yedi diye düşündüm, günlerce ağladım"

Bir ara "Kaplum" adını verdiği kaplumbağasının kaybolmasına çok üzüldüğünü söyleyen Artut, "Ben nereye gidersem peşimden gelir, benden hiç ayrılmaz. Küçükken bir gün bahçede olmadığını fark ettim. Toprağa girmiş, bilmiyordum. Günlerce ağladım ve çok üzüldüm. Aradan bir ya da iki yıl geçmişti, bahçe işleri ile uğraşırken bir de baktım yanıma gelmiş. O zaman nasıl sevindim anlatamam" dedi.

"Bahçeme yiyebileceği bitkiler ekiyorum"

Kibrit kutusunun içerisinde memleketi Suluova'ya getirdiği kaplumbağaya 15 yıldır özenle baktığını ifade eden Artut, "Çocuklar onunla oynarlarken buldum. Bir yere bırakmaya kıyamadım. 'Ormana götür bırak' dediler ama bırakmak istemedim. 15 yıldır bakıyorum. Kaplumbağa çok yaşıyor diyorlar. Küçük bir bahçem var, yediriyorum içiyorum. Bahçeme onun yiyebileceği bitkiler ekiyorum" diye konuştu.

"Annem nereye giderse peşinden gider"

Annesinin kaplumbağaya sobanın başında bir terlik içerisinde 3 yıl baktığını dile getiren kızı Aynur Kara ise şunları anlattı:

"Annem bu kaplumbağayı 3 yıl terliğin içerisinde besledi. Annem nereye giderse peşinden gider. Kaybolduğunda da kargalar yedi diye günlerce üzüldü. Soğanların içerisinden çıkıp yanına gelince çok sevindi."