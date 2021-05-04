Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 minik sincabın mucize gibi hayata tutunmasına sahne oldu.

Korucuk Mahallesi’nde duyarlı bir vatandaş yaklaşık 2,5 hafta önce yerde duran bir ağaç parçasının kovuğunda ıslak ve bitkin halde 4 yavru sincap buldu.

Henüz 1-1,5 aylık oldukları ifade edilen sincaplar ölmek üzereyken Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne teslim edildi.

Burada yapılan kontrolde yavru sincapların uzun süredir aç oldukları belirlendi.

Doğal hayata alışmaları takip edilecek

Tedavilerine başlanan sincaplar çok küçük oldukları için bir süre Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından enjektöre süt doldurularak beslendi.

Daha sonra ceviz, fındık ve meyve gibi besinleri de yemeye başlayan yavrular 2 haftadan fazla süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Minik sincaplar kendileri için yapılan ahşap yuvaların yaşam bölgelerindeki ağaçlara yerleştirilmesinin ardından doğal hayatlarına bırakıldı.

Yavru sincapların bir süre burada doğal hayata alışmalarının takip edileceği kaydedildi.

"Bir süre doğaya alışmalarını takip edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, bitkin bir halde bulunan yavru sincapların kendilerine ulaştırılmasının hemen ardından tedavilerine başladıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının yanında vahşi doğada bulunan hasta, yaralı ve kaza geçirmiş hayvanlara da müdahale ettiklerini anlatan Alkaya, “Yavru sincapları da korumaya aldık. Onları büyüttük ve onlar için güzel yuvalar yapıp doğal yaşam alanlarına bıraktık. Günlük olarak takiplerini yapmayı sürdüreceğiz. Bir süre doğaya alışmalarını takip edeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.