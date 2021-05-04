Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Bursa'da işçi midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’nın Gemlik ilçesinde işçi midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde, İbrahim S. idaresindeki midibüs, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan midibüs, diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.
[Fotoğraf: İHA]
İlk belirlemelere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: İtfaiye
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