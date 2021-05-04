Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde, İbrahim S. idaresindeki midibüs, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan midibüs, diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

[Fotoğraf: İHA]

İlk belirlemelere göre, servis aracındakilerden İlknur Tepeç Kaya'nın hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.