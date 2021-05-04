Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde "YPS" yapılanması içinde terör örgütüne eleman kazandırmak için çalışma yürüten bölücü terör örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Zanlı, Muradiye ilçesinde bir ikamete yapılan operasonda gözaltına alındı.