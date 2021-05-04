Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 08:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne eleman kazandıran zanlı gözaltına alındı
Van'ın Muradiye ilçesinde, terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde "YPS" yapılanması içinde terör örgütüne eleman kazandırmak için çalışma yürüten bölücü terör örgütü mensubunun yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Zanlı, Muradiye ilçesinde bir ikamete yapılan operasonda gözaltına alındı.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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