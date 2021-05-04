Bir süredir mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün görülmesi beklenen yağışlarla azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak bekleniyor

Çanakkale 15°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve doğu ilçeleri sağanak bekleniyor

İstanbul 15°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak bekleniyor

Kırklareli 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu

Kocaeli 16°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak bekleniyor

Ege

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinde sağanak görülmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 13°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak bekleniyor

İzmir 18°C, 29°C

Parçalı az bulutlu

Manisa 17°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

Muğla 12°C, 31°C

Parçalı az bulutlu

Akdeniz

Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Adana 18°C, 30°C

Parçalı az bulutlu

Antalya 21°C, 26°C

Az bulutlu

Hatay 18°C, 27°C

Parçalı az bulutlu

Isparta 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi öngörülüyor.

Ankara 14°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor

Eskişehir 14°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor

Kayseri 11°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor

Konya 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor

Bolu 10°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor

Kastamonu 10°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor

Sinop 15°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor

Zonguldak16°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor

Amasya 18°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor

Artvin 15°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor

Samsun 13°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor

Trabzon 14°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum 7°C, 21°C

Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Iğdır

Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars 5°C, 22°C

Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Van 7°C, 20°C

Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adıyaman 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu

Diyarbakır 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu

Gaziantep 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

Siirt 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu