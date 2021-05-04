Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak
Meteoroloji, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Bir süredir mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün görülmesi beklenen yağışlarla azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Kuvvetli rüzgar bekleniyor
Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak bekleniyor
Çanakkale 15°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve doğu ilçeleri sağanak bekleniyor
İstanbul 15°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak bekleniyor
Kırklareli 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli 16°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak bekleniyor
Ege
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Kütahya çevrelerinde sağanak görülmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 13°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak bekleniyor
İzmir 18°C, 29°C
Parçalı az bulutlu
Manisa 17°C, 30°C
Parçalı az bulutlu
Muğla 12°C, 31°C
Parçalı az bulutlu
Akdeniz
Parçalı az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
Adana 18°C, 30°C
Parçalı az bulutlu
Antalya 21°C, 26°C
Az bulutlu
Hatay 18°C, 27°C
Parçalı az bulutlu
Isparta 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi öngörülüyor.
Ankara 14°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor
Eskişehir 14°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor
Kayseri 11°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor
Konya 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor
Bolu 10°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor
Kastamonu 10°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor
Sinop 15°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor
Zonguldak16°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak bekleniyor
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor
Amasya 18°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor
Artvin 15°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor
Samsun 13°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor
Trabzon 14°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum 7°C, 21°C
Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Iğdır
Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kars 5°C, 22°C
Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Van 7°C, 20°C
Zaman zaman çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adıyaman 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu
Diyarbakır 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu
Gaziantep 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
Siirt 18°C, 30°C
Parçalı bulutlu
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