Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı
Adana'da polis ekipleri, bir motosikleti durdurmak istedi. Ekipler, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu motosikletteki iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Merkez Seyhan Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Döşeme Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikletteki iki kişiyi durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen şüphelilerin kaçmaya başlaması üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine bulvardaki kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu motosikletteki biri kadın iki kişiyi Fevzipaşa Mahallesi ara sokaklarında yakaladı.
Gözaltına alınan iki kişi, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.
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