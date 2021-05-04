Kaza sonrası olay yerine giden itfaiye erinin "bayrak" hassasiyeti
Kayseri'de gece saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Bir aracın ters döndüğü kazada 1'i ağır toplam 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası itfaiye görevlisinin bayrağı katlayıp kaldırması dikkatlerden kaçmadı.
M.G'nin kullandığı otomobil ile A.T.T'nin kontrolündeki otomobil, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde çarpıştı.
Feci kazada M.G'nin kullandığı otomobil ters dönerken, A.T.T'nin kullandığı otomobil ise güvenlik bariyerine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 6 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İtfaiyenin "bayrak" hassasiyeti
Araçlardan yaralıları çıkaran itfaiye ekipleri de, otomobillerde inceleme yaparken, kaza yapan aracın arkasından yere sürten Türk bayrağını gördü. Hassasiyetle Türk bayrağını alan itfaiye eri, bayrağı katladıktan sonra otomobile bıraktı.
Feci kaza güvenlik kamerasında
Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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