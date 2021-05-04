Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 02:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de derneğe kumar operasyonu: 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Buca ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen bir derneğe yapılan baskında 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, dün saat 21.50 sularında bir dernekte kumar oynandığı ihbarını aldı.
Ekipler, derneğe baskın düzenledi. Baskında, polis ekipleri hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı.
12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
Ekipler 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası uygularken 2 kişiye de kapalı ortamda sigara içmekten işlem yaptı.
Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken derneğin açık olmasından dolayı da idari işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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