Polis ekipleri, dün saat 21.50 sularında bir dernekte kumar oynandığı ihbarını aldı.

Ekipler, derneğe baskın düzenledi. Baskında, polis ekipleri hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı.

12 kişiye 37 bin 800 lira ceza

Ekipler 12 kişiye 37 bin 800 lira idari para cezası uygularken 2 kişiye de kapalı ortamda sigara içmekten işlem yaptı.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken derneğin açık olmasından dolayı da idari işlem yapıldı.