Tunceli Belediyesi, 2016 yılında şehir içi minibüs hatlarını iptal ederek, yeni ihale kararı aldı.

Hat sahiplerinin 5 yıllık hukuk mücadelesine son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu.

Yüksek Mahkeme, emsal niteliğindeki kararında, "Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine" hükmetti. Dosyayı yeniden yargılanma talebiyle Erzincan İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

"Yeni hat ihalesi mülkiyet hakkının ihlalidir"

Kararda, idarenin öngörülemez şekilde aşırı ve orantısız bir külfet yüklediğine vurgu yapıldı. Kamu yararı ile mülkiyet hakkı dengesinin bozulduğuna işaret edildi.

Anayasa Mahkemesi kararında, yeniden yargılama sonucunda mağduriyetin giderileceği vurgulanarak, ayrıca tazminata gerek olmadığı belirtildi.