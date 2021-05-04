Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 01:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da bir derede yüzlerce balık ölüsü bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da bulunan bir derede toplu balık ölümleri meydana geldi. Bölgede tedirginliğe yol açan olay sonrası balıklar ve sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.
Malkara Çimendere Mahallesi ile aynı adı taşıyan derede son günlerde balık ölümleri yaşandı.
Su yüzeyinde ve kıyılarda irili ufaklı yüzlerce balık telef olmuş halde bulundu. Durum derhal yetkililere bildirildi.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Dere suyundan ve balıklardan örnek alındı
Dere suyundan ve balıklardan örnek alındı. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
[Fotoğraf: İHA]
Olayın kesin sebebi henüz bilinmiyor.
Mahalle sakinleri ise ölümlerin bölgedeki fabrika atıklarından kaynaklandığını ileri sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
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