Şeyhşamil Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde park halindeki otomobilin kaput bölümünden kedi sesi geldiğini duyan site sakinleri, durumu hemen aracın sahibi Mehmet Ali Çelik'e haber verdi.

Çelik, cep telefonu ışığıyla aracın motor alt takımı kısmında bir kedi yavrusu olduğunu gördü.

Çevredekilerle birlikte kediyi bulunduğu yerden çıkarmayan çalışan Çelik, sonuç alamayınca itfaiye ekiplerini çağırdı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de uzun süre uğraşmalarına rağmen kediyi çıkaramadı.

"Artık kendiliğinden çıkmasını bekleyeceğiz"

Ekipler bölgeden ayrılırken kedinin sıkıştığı yerden çıkması için aracın altına ve çevresine ekmek parçaları bırakıldı.

Çelik, iftar öncesi saat 18.00'da komşuların kendisine haber verdiğini belirterek, "Kaputu açtığımızda kedi hareket ediyordu. Şu anda da hala hareket ediyor ama çıkamıyor. İtfaiye ekipleri geldi onlar da dışarı çıkaramadı. En son aracın kartel muhafazası ve davlumbazını söktük. Alt kısmına da ekmek parçaları koyduk. Artık kendiliğinden çıkmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.