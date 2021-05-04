Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 00:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı: 2 yaralı
İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sürerken araçtan açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yapılan operasyon sonucu saldırganlardan biri gözaltına alındı.
Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, bir araçta bulunan kişilerin davranışlarından şüphelendi.
Bunun üzerine aracı durdurarak arama yapmak isteyen polis ekipleri harekete geçti.
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Ekipler ise otomobilin peşine düştü.
2 polis memuru yaralandı
Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında araçtan silahla ateş edildi. Olayda 2 polis memuru yaralandı.
Saldırganlardan biri yakalandı
Yaralı memurlar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Saldırganlardan biri kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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