Altınordu Mahallesi'nde bir fırının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki biri metruk 2 binaya daha sıçradı. Binalarda yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Depodaki tüpleri vatandaşlar çıkardı

Bu sırada yangın çıkan binalardan birinin alt katında, tüp deposu olarak kullanılan bölümdeki LPG tüpleri vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramaması için çaba gösterdi. Yangın, ekiplerin 45 dakika süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın sonucu binalarda hasar meydana geldi.