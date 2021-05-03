Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 13. kattaki evlerinin penceresinden düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Pınar Mahallesi 74171 Sokak'taki 15 katlı binanın 13. katında oturan, 12 yaşındaki Talha Arslantaş, pencereden düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslantaş'ın öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Arslantaş'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.
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