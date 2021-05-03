Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 21:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Seyir halindeki otomobilin üzerine çıktı, ayaklarıyla arızalı aracı itti
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturarak, arıza yapan başka bir otomobili ayaklarıyla itmeye çalışan kişi cep telefonuyla görüntülendi.
Zonguldak'ta Kışla Mahallesi'ne arızalı otomobilini götürmek isteyen sürücü, yardım istedi.
Hareket halindeki otomobilin ön kaputuna oturan bir kişi, arıza yapan aracı ayaklarıyla iterek yolculuk yaptı.
O anlar, yoldan geçen başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: Trafik
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