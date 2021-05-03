Karzavan Yaylası Rize'nin en gözde yaylalarından biri. İkizdere ilçesine bağlı yayla, Kaçkarların eteğinde kurulu. 2 bin 100 metre rakımlı yaylaya kışın metrelerce kar yağıyor.

Yaylada zaman zaman yaşanan çığ en çok da dağın eteğine kurulu cami ve minarelere zarar veriyordu. Kafa kafaya veren yayla sakinleri soruna pratik bir çözüm buldu.

"Minaremizi kelebek sisteminde yaptık"

Minareyi çığdan korumak için orijinal bir yöntem geliştirdiklerini söyleyen Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, "Yaklaşık 10 yıl önce buraya cami yaptığımızda minaresini de yapmıştık ancak burası çığ bölgesi olduğu için çığlar geldi, minareyi iki defa aldı. Biz de böyle pratik bir şey düşünüp minaremizi kelebek sisteminde yaptık" dedi.

Havaların ısınmasıyla yeniden kaldırıldı



Geçen sonbaharda yatırılan minare baharın gelmesiyle yeniden eski haline getirildi. Bu sene salgın nedeniyle yaylaya çıkışı biraz öne alınınca, cami de daha erken kavuştu cemaatine.



"Pandemi dolayısıyla biraz erken gelmeye çalıştık buraya. 20 gün sonra yaylamız tam şenlenecek, onun için minaremizi kaldırdık. İnşallah hocamız da gelince camimizi ibadete açağız."



Karzavan Yaylası'ndaki hareketli minare, yaylacıların dönüş tarihi olan ekim ayına kadar hizmet verecek.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Okan Uzun